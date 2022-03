Premier: il Liverpool batte 2-0 l'Arsenal, ora è a -1 dal City

Il Liverpool batte 2-0 l'Arsenal a Londra in un incontro infrasettimanale di Premier League e si porta a -1 dalla capolista Manchester City, prologo di un finale molto caldo di campionato tra due squadre impegnate anche ad arrivare in fondo in Champions League. E' la nona vittoria di fila dei Reds in campionato, firmata questa volta da Diogo Jota e da Firmino nella ripresa. La cavalcata ha permesso agli uomini di Klopp di recuperare ben 13 punti in due mesi ai Citizens di Guardiola.

La sconfitta dell'Arsenal, che deve recuperare due partite, mette a rischio il suo quarto posto, che ha diverse pretendenti: Manchester United, West Ham e Tottenham, tutte molto vicine tra i 51 e i 48 punti. I londinesi guidati da Antonio Conte si impongono 2-0 a Brighton, con reti di Romero e Kane, in un altro incontro odierno e si portano al settimo posto, con una partita ancora da giocare.