Mondiali: i convocati della Macedonia del Nord, c'è Elmas

Il ct della Macedonia del Nord, Blagoja Milevski, ha diramato la lista dei convocati per i Playoff che regalano la qualificazione alla fase finale dei Mondiali di calcio in Qatar. La semifinale contro l'Italia è in programma il 24 marzo allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Portieri: Dimitrievski (Rayo Vallecano), Siskovski (Doxa), Naumovski (Shkupi).

Difensori: Stefan Ristovski (Dinamo Zagabria), Velkovski (Rijeka), Musliu (Ingolstadt), Ristevski (AEL), Alioski (Al-Ahli), Todoroski (Sered), Ashkovski (Sepsi), Serafimov (ZTE).

Centrocampisti: Ademi (Dinamo Zagabria), Elmas (Napoli), Bardhi (Levante), Spirovski (MTK Budapest), Kostadinov (Piast), Atanasov (Hajduk Spalato), Rakip (Malmoe), Nikolov (Sheriff), David Babunski (Debrecen).

Attaccanti: Jahovic (Goztepe), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Miovski (MTK Budapest), Churlinov (Schalke 04), Trajkovski (Al-Fayha), Ethemi (Istanbulspor), Dorian Babunski (Debrecen).