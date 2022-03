Calcio: Atalanta;Gasperini,non pensiamo di vincere E. League

(ANSA) - BERGAMO, 16 MAR - "Siamo distanti dal pensare di poter vincere l'Europa League". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dalla BayArena di Leverkusen cerca di decifrare l'ottavo di finale di ritorno di giovedì sera: "Ci penseremo dopo aver superato il turno, cosa tutt'altro che facile - spiega Gasperini -. All'andata è stata una sfida molto bella, potevamo segnare il quarto con Muriel e alla fine invece abbiamo vinto col minimo scarto: l'Europa è così, però restiamo comunque con un vantaggio da gestire". Sui singoli l'allenatore nerazzurro è netto: "Malinovskyi sta facendo una stagione notevole, se sta bene è determinante nonostante il momento emotivamente difficile per la guerra in Ucraina. Se gioca pulito, col tiro che ha, è importante, anche se adattato da punta larga". Infine, sui saliscendi in campionato: "Ne ho spiegato i motivi, è equilibrato. Ma a me sembra che siamo comunque in una posizione di prestigio". (ANSA).