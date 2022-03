Cagliari: nuovo infortunio per Nandez, slitta ritorno

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAR - Slitta il ritorno in campo del centrocampista del Cagliari Nandez: nuovo infortunio proprio mentre stava recuperando da quello rimediato due mesi fa in Coppa Italia contro il Sassuolo, l'unica gara disputata nel 2022. Difficile valutare i tempi di rientro dell'uruguaiano. Il comunicato del Cagliari parla di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento.

Nandez si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica eseguita dal professor Pier Paolo Mariani nella casa di Cura Villa Stuart di Roma: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club rossoblù: iter diagnostico e tempi di recupero da valutare, ma la sua stagione potrebbe essere già conclusa. (ANSA).