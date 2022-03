Bundesliga: Borussia vince a Magonza, il Bayern è a tiro

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il Borussia Dortmund ha vinto 1-0 a Magonza nel recupero della 25/a giornata di Bundesliga, portandosi a quattro punti di distacco dal leader della classifica, il Bayern Monaco, a otto giornate dalla fine del campionato. La rete decisiva è stata realizzata dal belga Witsel a una manciata di minuti dal fischio finale.

Privo del suo capitano, Marco Reus, e con Erling Haaland ancora in fase di recupero, entrato solo nella ripresa, il Dortmund ha faticato a trovare la via della rete, ma i tre punti conquistati stasera riaprono le speranze di poter ancora lottare per il titolo con un Bayern che non attraversa un periodo brillante. (ANSA).