Europa League: francese Letexier arbitra Leverkusen-Atalanta

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Francois Letexier arbitrerà la partita di ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League fra i tedeschi del Bayer Leverkusen e l'Atalanta, in programma giovedì alle ore 18,45. Il giudice di gara francese sarà assistito dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Il IV uomo sarà invece Jerémie Pignard, con Jérome Brisard al Var e Delajod Willy in qualità di Avar.

Il match di ritorno degli ottavi di finale della Conference League, fra la la Roma e gli olandesi del Vitesse di Arnhem, in programma giovedì alle ore 21, sarà arbitrato dal rumeno Radu Petrescu, assistito dai connazionali Radu Ghinguleac e Mihai Marica. Il IV uomo sarà Marcel Birsan. (ANSA).