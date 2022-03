Champions: Juve, Dybala e Chiellini si allenano in gruppo

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Ci sono anche Paulo Dybala e Giorgio Chiellini tra i bianconeri che stanno svolgendo la rifinitura pre-Champions. L'attaccante argentino e il difensore, infatti, si sono uniti al resto del gruppo e puntano a tornare tra i convocati per la sfida di domani sera contro il Villarreal, una gara che la Juventus dovrà necessariamente vincere per approdare ai quarti di finale di Champions League, dopo l'1-1 dell'andata in Spagna. (ANSA).