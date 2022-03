Arbitra ucraina Monzul in Italia, dirige Inter-Samp donne

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Un'arbitra ucraina a dirigere un match della Serie A di calcio femminile. L'Italia accoglie Kateryna Monzul, una delle migliori direttrici di gara che come Stephanie Frappart ha già diretto diverse partite di Europa League e altre sfide importanti, sia in campo maschile sia femminile. Adesso potrà proseguire la sua attività arbitrale nel nostro Paese. Ringraziando la Uefa e l'Aia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha sottolineato che "la famiglia del calcio europeo ha un cuore grande e quello italiano è in prima fila nell'aiutare la popolazione ucraina". (ANSA).