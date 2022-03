Speranza, "nulla osta a 100% a Palermo per Italia-Macedonia"

(V. "Calcio: Vezzali, sto considerando ritorno... delle 15.14") (ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Nulla osta, stante l'attuale situazione epidemiologica e l'importanza dell'evento, ad autorizzare la presenza del pubblico pari alla capienza dello stadio Barbera di Palermo per la partita Italia-Macedonia del Nord, valida per i play off di qualificazione al Mondiale 2022, in programma il 24 marzo prossimo. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una lettera inviata al presidente della Figc, Gabriele Gravina, in riferimento alla richiesta da questi avanzata il 10 marzo scorso allo stesso ministro e inviata anche alla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. (ANSA).