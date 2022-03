Premier: City impreciso, è 0-0 col Palace a Londra

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - In un festival dei gol sbagliati, il Manchester City non va oltre lo 0-0 col Crystal Palace nel Monday Night in Premier League e consente al Liverpool di portarsi a -4 dalla vetta, con in più una partita da recuperare.

A Selhurst Park, la squadra di Pep Guardiola ha effettuato 18 tiri verso la porta dei padroni di casa e ha avuto il 74% del possesso palla, ma una tal mole di lavoro ha fruttato solo un punto soprattutto a causa degli errori sotto porta di Bernardo Silva e Laporte ma anche per la serata di grazie del portiere Guaita.

Mercoledì prossimo il Liverpool giocherà contro l'Arsenal nel recupero e in caso di vittoria riaprirò definitivamente la corsa per il titolo. (ANSA).