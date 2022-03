Lazio: Sarri, le due tifoserie danno troppo peso al derby

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "E' un campionato duro e dobbiamo essere concentrati, dovremo farci trovare pronti perché i tifosi aspettano molto questa settimana e la Roma sarà arrabbiata dopo il pari di Udine". Così Ciro Immobile, match winner per la Lazio col Venezia in vista del derby di domenica. Dai giallorossi riparte anche Maurizio Sarri. "E' una squadra forte che si è rafforzata a gennaio - ha spiegato il tecnico biancoceleste -.

Ma le due tifoserie danno troppa importanza al derby, capisco tutto ma bisogna far bene tutta la stagione, non una partita".

Domenica non ci sarà Zaccagni, squalificato per l'ammonizione rimediata stasera, ma per Sarri il giallo non c'era: "L'ammonizione per simulazione non esiste. Neanche se avesse arbitrato il presidente della Roma sarebbe stato giallo". Più contento quando parla della prestazione: "Partita difficile, spazi chiusi. Siamo stati bravi a farli ripartire poco, ma la palla doveva girare più velocemente nel primo tempo, dopo l'1-0 potevamo chiudere la partita e non l'abbiamo fatto. Viste la difficoltà abbiamo comunque fatto bene". (ANSA).