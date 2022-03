Champions: il polacco Marciniak arbitrerà Juventus-Villarreal

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Szymon Marciniak arbitrerà la partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League, in programma mercoledì (ore 21) a Torino fra la Juventus e gli spagnoli del Villarreal. Il direttore di gara polacco sarà assistito dai connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; il IV uomo sarà Pawel Raczkowski, con Tomasz Kwiatkowski al Var e Bartosz Frankowski in qualità di Avar.

Giudici di gara italiani per l'altra sfida di mercoledì, fra il Lilla e il Chelsea, sempre alle ore 21. Arbitrerà Davide Massa, assistito da Filippo Meli e Stefano Alassio, con Luca Pairetto IV uomo, Massimiliano Irrati al Var e Maurizio Mariani come avar. (ANSA).