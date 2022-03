Ucraina: il Verona condanna 'ogni forma incitamento all'odio'

(ANSA) - VERONA, 13 MAR - Hellas Verona FC si fa portavoce, "oggi come sempre, di un messaggio di pace, condannando qualsiasi atto, gesto ed esternazione che possano generare - in qualsiasi forma e misura - incitamento all'odio, alla violenza e alla discriminazione". Lo afferma una nota diffusa dalla società dopo l'affissione la scorsa notte in un parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi di uno striscione, firmato 'Curva Sud', in cui vi sono le bandiere di Russia e Ucraina e poi una serie di numeri che rappresentano le coordinate di Napoli, quasi una sorta di indicazione a 'colpire' la città mentre infuria la guerra. (ANSA).