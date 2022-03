Torino, Vagnati: "Rigore clamoroso,cosa inaccettabile"

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Ci sono due errori: c'è rigore prima e dopo il Var, è una cosa clamorosa e inaccettabile". Così il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, tuona ai microfoni di Dazn a proposito del contatto in area Ranocchia-Belotti non sanzionato con il rigore. "Abbiamo sempre avuto e avremo sempre rispetto per chi prende le decisioni - aggiunge il dirigente del club granata dopo l'1-1 con l'Inter - ma è un rigore che non si può non fischiare". E svela anche un retroscena: "Nel secondo tempo ho parlato con l'arbitro Guida, mi ha detto 'se non mi hanno richiamato al Var, evidentemente ho fatto la scelta giusta'", il racconto di Vagnati. (ANSA).