Serie B: a Coda del Lecce il primo Trofeo MVP

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Performance di livello, apporto alla squadra, gesti tecnici. L'attaccante del Lecce, Massimo Coda, ha incarnato tutte queste caratteristiche e ciò gli ha permesso di vincere la prima edizione del Trofeo MVP della Serie BKT. Si tratta del primo award individuale riconosciuto ufficialmente dalla Lega B che, insieme a BKT, title sponsor della competizione dal 2018, ha dato forma al progetto. Prima di Lecce-Brescia il calciatore ha ricevuto il premio davanti ai suoi tifosi.

La punta classe 1988, originaria di Cava de' Tirreni (SA), ha lasciato il segno, come recita anche l'hashtag #LasciailSegno, lanciato da BKT e presente sul trofeo. I numeri sono dalla sua: 6 presenze su 6 in campionato nel mese di febbraio, partendo sempre titolare, per un totale di 529 minuti giocati. Cinque reti segnate con una media di un gol ogni 106 minuti circa.

(ANSA).