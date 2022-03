Milan-Empoli 1-0, i rossoneri a +5 sull' Inter

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Milan batte Empoli 1-0 nell'ultima partita di oggi della 29/a giornata di Serie A. Ai rossoneri per vincere è bastata una rete del difensore Kalulu al 19' del primo tempo.ù Con questo successo la squadra di Stefano Pioli è prima in classifica con 5 lunghezze di vantaggio sull'Inter, che ha due partite in meno e gioca domani contro il Torino. (ANSA).