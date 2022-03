Calcio: Juric 'danneggiati da arbitri, con Inter per fare bene'

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - "A Bologna è successa una cosa strana, anche contro il Venezia non siamo stati fortunati: ci sentiamo un po' danneggiati dagli arbitri ultimamente". Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta le recenti sviste di cui la sua squadra è stata vittima nelle ultime settimane. Ma c'è già da pensare all'Inter, delicata sfida del posticipo di domani sera.

"Affrontiamo i campioni d'Italia ma vogliamo fare bene - sottolinea l'allenatore croato - e cercheremo di riprovarci dopo la bella prestazione nel derby". La settimana è stata complicata: "Nello spogliatoio è entrata l'influenza, ma abbiamo recuperato Bremer, Lukic e Rodriguez - spiega Juric - mentre in porta ci sarà Berisha: ha fatto bene a Bologna e Vanja non ha recuperato dal problema alla mano". (ANSA).