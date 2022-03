Serie A: Malagò, 'Bene Casini, ora compatti Lega'

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "È sempre positivo quando c'è un presidente, era qualcosa di indispensabile e in certi versi doveroso. In bocca al lupo, c'è tanto da rifare ma penso che lui lo sappia". Così il n.1 del Coni Giovanni Malagò, commentando l'elezione del nuovo presidente della Lega di A, Lorenzo Casini.

"I nodi al pettine per le problematiche della Lega li sanno tutti gli appassionati di calcio - ha aggiunto il capo dello sport italiano a margine della presentazione del nuovo progetto sportivo olimpico Uits al salone d'onore del Coni - il suo compito sarà recuperare l'unanimità perché per certe decisioni è indispensabile la compattezza della Lega. È sempre facile a dirsi, più complicato a farsi". (ANSA).