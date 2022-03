Calcio: Milan; Pioli, Ibra? Sta un po' meglio, darà supporto

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - "Ibrahimovic dà tutto e tanto alla squadra in tutto quello che fa, per il suo carisma, per la sua qualità, per il giocatore intelligente che è in campo: sa quando riempire l'area e quando no. Sta un pochettino meglio, ci darà un grande supporto": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Empoli. A trascinare i rossoneri nello scontro diretto contro il Napoli è stato però Giroud che non ha fatto sentire la mancanza, nelle ultime settimane, di Zlatan Ibrahimovic. "Giroud? Di lui mi piace tutto, come gioca per la squadra, sa lavorare in pressione, sa venire a giocare per smistare, sa attaccare la profondità e mi piace soprattutto la persona che è, molto determinata e serena, una persona con cui è un piacere lavorare". (ANSA).