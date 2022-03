Europa League: Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2

(ANSA) - BERGAMO, 10 MAR - L'Atalanta ha sconfitto 3-2 il Bayer Leverkusen nell'andata degli ottavi di Europa League ed è un risultato che sta stretto alla squadra di Gasperini. Anche se ad andare in vantaggio per primi sono stati gli ospiti con un gran gol di Aranguiz all'11. Due minuti prima lo stesso giocatore cileno aveva colpito un palo interno su punizione, con Musso Battuto. La reazione dell'Atalanta non si è però fatta attendere e tra il 23' ed il 25' Malinovskyi e Muriel hanno ribaltato il risultato.

Nella ripresa i padroni di casa sono partiti forte, sfiorando più volte il 3-1, trovato poi con il secondo gol di Muriel, al 4'. Lo stesso colombiano è andato vicinissimo alla tripletta, negatagli da una deviazione di piede dal portiere Hradecky al 13. Ma al 18' Diaby dalla distanza ha accorciato le distanze.

Tra una settimana il ritorno in Germania, con la qualificazione ancora in bilico. (ANSA).