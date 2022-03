Champions, L'Equipe critica PSG, lodi a Benzema: "Puniti dal re"

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La stampa francese ha criticato duramente l'eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League. "Irrazionale", il titolo de L'Equipe nella homepage del proprio sito online, sulla quale spicca una foto di un Leo Messi piuttosto anonimo per tutti i 90' di Madrid. Finalista due anni stagioni fa, semifinalista nell'ultima edizione, il PSG quest'anno è uscito agli ottavi per mano del Real Madrid di Carlo Ancelotti, nonostante l'esiguo vantaggio (1-0) dell'andata.

Nell'edizione cartacea oggi in edicola, il quotidiano sportivo francese titola in prima pagina: "Puniti dal re". Il giornale sottolinea come "un errore di Donnarumma abbia propiziato il crollo e l'eliminazione del PSG, peraltro dominatore nel primo tempo". E, mentre "Benzema è stato regale" al Bernabeu, il "portiere italiano ha rianimato il Real e accelerato l'eliminazione della sua squadra" di Mauricio Pochettino. (ANSA).