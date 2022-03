Beach soccer: Figc, dal 21 marzo primo corso per allenatori

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Sessantasei ore di programma didattico, per dare agli allievi tutti gli strumenti necessari per poter allenare in una disciplina tanto spettacolare quanto faticosa: partirà il prossimo 21 marzo il primo corso dedicato agli allenatori di beach soccer, con 32 ore di lezione che si svolgeranno on-line e le restanti 34 che invece avranno luogo al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia.

Dopo il 'corso pilota' svolto a gennaio, che ha visto in aula e sul campo lavorare in stretta sinergia alcuni tra i maggiori esponenti del beach soccer italiano - tra cui anche il ct della nazionale, Emiliano Del Duca - per definire le metodologie di lavoro e realizzare concretamente il materiale didattico per le lezioni a venire, partirà quindi il primo corso per 'Allenatore di Beach soccer'. Per presentare la domanda di partecipazione c'è tempo fino al prossimo 16 marzo. (ANSA).