Champions: tra Real e PSG accesso ai quarti in bilico

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Tra Real Madrid e Paris-SG, ritorno degli ottavi di Champions in programma domani sera, gli esperti Sisal vedono una gara sul filo dell'equilibrio, con gli spagnoli leggermente favoriti a 2,50, contro il 2,60 dei transalpini mentre il pareggio, favorevole al PSG per approdare ai quarti dopo l'1-0 dell'andata, si gioca a 3,75. I Blancos devono quindi ribaltare la storia che vede i parigini qualificati in 3 occasioni rispetto all'unica dei madrileni nel 2018. Mbappé e compagni partono largamente favoriti in ottica passaggio turno, ipotesi a 1,40, contro il 3,00 del Real Madrid.

Senza la regola del gol in trasferta, i tempi supplementari, a 4,60, appaiono più raggiungibili, mentre la sfida decisa ai calci di rigore, in quota a 9,25 sembra molto lontana. (ANSA).