Champions, Ancelotti: "Il Real Madrid può giocarsela con il PSG"

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Abbiamo avuto modo di svolgere un certo lavoro atletico, abbiamo puntato sull'aspetto fisico; a Parigi non abbiamo giocato bene, domani abbiamo fiducia di disputare una grande partita. Il miglior Real Madrid può competere con il miglior Paris Saint-Germain; abbiamo visto il miglior PSG all'andata, domani vedremo il miglior Real Madrid.

Karim Benzema? Sta bene, è tornato a essere il Benzema che era prima di infortunarsi". Così Carlo Ancelotti, allentore del Real Madrid, alla vigilia della sfida contro il PSG, partita di ritorno degli ottavi della Champions.

"All'andata - aggiunge - non siamo riusciti a giocare come avevamo programmato: abbiamo sofferto di più la loro pressione in attacco. Non siamo riusciti a trovare buone occasioni per attaccare fin dall'inizio, ecco cosa è successo. Penso che il contributo dei tifosi sarà molto importante, dobbiamo giocare la partita che vogliono i tifosi, disputeremo la partita che vogliono i tifosi".

Sul recupero del tedesco Toni Kroos, Ancelotti aggiunge: "Non è al 100%, non può giocare questo tipo di partite. Se penso che Kroos domani sarà al 100% gioca, se penso che sarà al 95% resta fuori". (ANSA).