Champions: 1-0 al Liverpool non basta, Inter eliminata

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Inter eliminata dalla Champions League. Non basta infatti ai nerazzurri la vittoria per 1-0 (0-0) in casa del Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale.

I Reds all'andata a San Siro avevano vinto 2-0 e si qualificano per i quarti.

A segno per i nerazzurri Lautaro al 62' con un eurogol . (ANSA).