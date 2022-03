Batistuta: "Giusto ripartire dal Franchi, è casa mia"

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAR - "Sarei stato triste se si fosse deciso di rifare un nuovo stadio senza ripartire dal Franchi. Il Franchi è casa mia, così come Firenze è casa mia". Lo ha detto l'ex bandiera della Fiorentina, Gabriel Batistuta, nel corso della presentazione a Palazzo Vecchio del progetto vincitore per il restyling dello stadio Artemio Franchi.

"La prima impressione che ho avuto da Firenze quando sono arrivato dall'Argentina - scherza - è stata bruttina. In Argentina è tutto nuovo, non abbiamo la cultura di mantenere la nostra storia. Poi è passata una settimana e ci siamo innamorati di Firenze, abbiamo capito subito lo spirito dei fiorentini, questo ci ha aiutato. Rispetto a prima adesso cammino per Firenze, ora me la sto godendo di più. Quando giocavo mi sentivo molto responsabile, appena arrivato ho capito la volontà della città di essere qualcuno e mi sono immedesimato e ho sposato subito quell'idea".

Oltre a Batistuta è stato invitato a parlare sul palco anche l'altra ex bandiera dei viola, Giancarlo Antognoni. "Ho passato più tempo al Franchi - ha detto - che a casa mia. Fa piacere vedere che ci sarà un restyling". (ANSA).