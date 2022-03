Serie A: Juventus-Spezia 1-0

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - La Juve risponde all'Inter e si avvicina a Napoli e Milan: i bianconeri non brillano ma riescono a vincere ancora, per battere lo Spezia basta un gol di Morata a metà primo tempo e le parate di Szczesny nella ripresa per tenere l'1-0. Thiago Motta può consolarsi con una buona prestazione da parte dei suoi, anche se è mancato il guizzo in attacco per colpire. (ANSA).