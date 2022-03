Juve: Allegri, vittoria sofferta? Sì ma 3 punti importanti

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Questa squadra ha bisogno di fare un po' di queste vittorie, con sofferenza. Certo quando arrivano le palle buone per chiudere le partite bisogna farlo, ma era comunque importante portare a casa la vittoria e andare a 53 punti. E' la situazione migliore per affrontare le prossime partite, con Sampdoria e poi Salernitana". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn."Abbiamo molti giocatori stanchi, tanti sono fuori e anche per questo alla squadra non posso dire nulla e non potevo chiedere di più - ha proseguito Allegri -. Hanno tenuto bene il campo, pur concedendo qualche tiro, ma la sofferenza ci sta. Io non ho mai visto una squadra vincere tutte le partite facilmente, i campionati si vincono attraverso queste partite.

Si fa presto a dimenticare, ma anche nei miei precedenti cinque anni è successo piu' di una volta di chiudere 1-0 con gli ultimi 20' in sofferenza..."