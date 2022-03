Calcio: morto Wilson, capitano primo scudetto Lazio

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - E' morto Pino Wilson, capitano del primo storico scudetto della Lazio. Aveva 76 anni. "La S.S.

Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Capitano del primo Scudetto Pino Wilson e si uniscono al dolore della famiglia", si legge sul sito del club biancoceleste.

Ritenuto uno dei difensori più forti della sua generazione, con la maglia biancoceleste ha giocato 324 partite con 6 gol, detenendo a lungo il primato di presenze con la Lazio.

Nel 1971, con l'arrivo in panchina di Tommaso Maestrelli, Wilson diventò uno dei leader di quella Lazio conosciuta come la "banda Maestrelli", squadra di carattere che nel 1974 vinse il primo scudetto nella storia del club. Traguardo rimasto nella memoria di tanti tifosi. Tantissimi i messaggi sui social: Su tutti quello della Lazio: "Insieme, siamo diventati Campioni.

Ciao Pino, nostro Capitano, la storia che ci lega è eterna", si legge sul profilo twitter del club biancoceleste. (ANSA).