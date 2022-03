Samp: Giampaolo, inammissibile due gol in primi 12 minuti

(ANSA) - UDINE, 05 MAR - "Dopo 12 minuti non puoi essere sotto di due gol in una gara così importante, preparata sul piano motivazionale e ambientale in maniera molto dettagliata: è inammissibile". Lo ha detto l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, in conferenza stampa dopo la sconfitta s Udine.

"Prendere quelle due reti - ha aggiunto - mette il match in salita sul piano morale, mentale, dell'autostima. Poi si fa dura contro un'Udinese che ha quella caratteristiche, che si compatta e riparte. L'errore - ha ribadito - è stato commesso nel subire quei del gol in maniera banale e superficiale". (ANSA).