Germania: il Bayern frena, il Leverkusen gli impone l'1-1

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Il Bayern Monaco frena nella 25/a giornata della Bundesliga. La squadra campione di Germania in carica non riesce ad andare oltre l'1-1 casalingo con il Bayer Leverkusen: Niklas Sule aveva portato in vantaggio i padroni di casa dopo 18', al 36' è arrivato il pari per effetto di un autogol di Thomas Mueller. Il Bayern sale a 59 punti, contro i 50 del Borussia Dortmund che, peró, ha una partita in meno (giocherà il 16 a Magonza), mentre il Bayer Leverkusen è terzo con 45 lunghezze. Risultati: Wolfsburg-Union Berlino 1-0, Hertha Berlino-Eintracht Francoforte 1-4, Bochum-Greuther Furth 2-1.

