Serie A: Inter-Salernitana 5-0

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - L'Inter batte la Salernitana 5-0 nel primo anticipo della 28/a giornata di serie A, ritrovando la vittoria in campionato dopo due pareggi e due sconfitte. Un successo che è anche un segnale alle rivali, frutto soprattutto di una tripletta di Lautaro Martinez, che non segnava in nerazzurro da quasi due mesi, con Dzeko che in scia ha aggiunto altre due reti. Inter in vetta in attesa di Napoli-Milan di domenica. (ANSA).