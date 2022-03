Di Vaio a Zaki: "Ti aspettiamo allo stadio di Bologna"

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Sono molto contento di avere avuto questa occasione di conoscere Patrick Zaki, siamo fan l'uno dell'altro a quanto sembra. Lui ci augura di tornare in Europa, per noi è un sogno, noi lo speriamo. Anch'io sono innamorato di Bologna, pur non essendo bolognese. Porto a Zaki i saluti del presidente, lo aspettiamo a Bologna, allo stadio". Così Marco Di Vaio, ex centravanti e oggi dirigente del Bologna, in videoconferenza con lo studente Patrick Zaki, durante un incontro organizzato dall'Associazione giornalisti scuola di Perugia per festeggiare i 30 anni dalla nascita della scuola di giornalismo radiotelevisivo umbra. L'associazione ha voluto far sentire la propria vicinanza a Zaki, reduce da 22 mesi di carcere in Egitto.

"Sono grato al Bologna per avermi fatto compagnia, in questo anni ho sempre cercato di conoscere i risultati della squadra.

Faccio molti auguri al Bologna, perché torni in Europa. Io amo i colori del Bologna e i suoi giocatori", ha detto Zaki. (ANSA).