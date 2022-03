In campo Inter-Salernitana 1-0 LIVE

In campo Inter-Salernitana 1-0 DIRETTA

GOL DELL'INTER! Rete di Lautaro Martínez al 22! Su un alto filtrante preciso di Barella, Lautaro raccoglie e questa volta ci prova col destro e batte da pochi passi Sepe.

L'Inter sarà senza Ivan Perisic per la sfida di stasera contro la Salernitana, anticipo della 28/a giornata del campionato di serie A. Lo ha reso noto lo stesso club nerazzurro con un tweet: "Ivan Perisic non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questa sera a causa di un lieve affaticamento muscolare", ha spiegato l'Inter.