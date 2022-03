Dybala, lo scudetto? Io ci credo, siamo la Juventus

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "Allegri dice che la Juve è fuori dalla lotta scudetto? Questa è una sua opinione. Siamo la Juventus e puntiamo al massimo. Noi ci siamo, io ci credo": lo dice Paulo Dybala con un sorriso in occasione della presentazione del 15esimo torneo Amici dei Bambini della U.S.

Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. "Sono tornato oggi in gruppo. Spero di poterle giocare tutte. Champions? Giochiamo contro una squadra difficile - continua l'argentino - ma giochiamo in casa con tutto il supporto della nostra gente".

Dybala ha segnato in bianconero 112 gol ed è a sole tre reti da Baggio: "Ci siamo sentiti prima, spero di poterlo superare".

(ANSA).