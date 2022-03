Alle 21 c'è Fiorentina-Juventus

Sono 800 i tifosi bianconeri attesi a Firenze per il match di Coppa Italia Fiorentina-Juventus. Tra questi, anche 150 ultrà. Secondo le previsioni, la maggior parte raggiungerà il capoluogo toscano in pullman, ma ci sarà anche chi arriverà con treni e mezzi privati.

A questi tifosi si aggiungerebbero poi altri supporter bianconeri in possesso di biglietti per settori diversi da quello riservato agli ospiti. A questo riguardo, le forze dell'ordine hanno predisposto servizi mirati per evitare contatti tra tifoserie durante la partita e nelle fasi di afflusso e deflusso dallo stadio. I servizi di controllo sono stati allestiti ai tornelli, ma sono previsti anche lungo le vie di accesso allo stadio, sulle principali arterie cittadine e anche nelle stazioni ferroviarie.

Come di consueto ci saranno anche posti di controllo ai caselli autostradali, dove i tifosi in arrivo saranno intercettati dalla polizia e poi scortati ai parcheggi scambiatori, da dove potranno raggiungere lo stadio con bus navetta gratuiti. Intanto ieri la questura di Firenze ha avviato le procedure per l'emissione del Daspo nei confronti di una sessantina di tifosi viola, 40 nell'ambito delle indagini su una rissa avvenuta nei pressi dello stadio nel settembre 2021 prima di Fiorentina-Inter, e 20 per un'invasione di campo durante un'amichevole giocata nel corso del ritiro della squadra a Moena (Trento).