Calcio: scritte offensive su Zaniolo nella scuola della sorella

(ANSA) - LA SPEZIA, 01 MAR - Scritte di insulti rivolte a Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma originario di La Spezia, sono apparse nei bagni del liceo linguistico "Giuseppe Mazzini" della città ligure, istituto frequentato dalla sorella del calciatore. E' stata la stessa Benedetta Zaniolo a denunciare il fatto, mostrando sui social le frasi che ha scoperto questa mattina. "Zaniolo traditore", "Zaniolo piccolo uomo", "Zaniolo ti picchiamo quando vogliamo", questo il tenore dei messaggi a pennarello scoperti al quinto piano. Domenica scorsa, Nicolò Zaniolo era sceso in campo proprio a La Spezia per la ventisettesima giornata di Serie A, beccandosi con il pubblico a fine partita. I servizi igienici sono stati chiusi dalla dirigente scolastica Paola Biscione, in vista di eventuali indagini tese a risalire agli autori. (ANSA).