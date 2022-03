Cagliari: Giulini, mai contattati per cessione club

(ANSA) - CAGLIARI, 01 MAR - Futuro sportivo del Cagliari.

Immediato e a lunga scadenza. Lo ha delineato il presidente Tommaso Giulini a margine della conferenza stampa sul nuovo stadio che sostituirà il Sant'Elia. "Veniamo da una partita più che discreta ma non abbiamo ancora fatto nulla - ha chiarito - Stiamo cercando di recuperare un disastroso girone di andata.

Saranno due mesi cruciali, dobbiamo stare concentrati perché è un obiettivo difficile e non scontato".

Gli investimenti sul nuovo stadio sembrano smentire le possibilità di cessione del club. "Ma non chiudiamo le porte a nessuno - ha precisato Giulini - non siamo stati approcciati da nessun investitore, ma non li abbiamo neppure cercati. Se ci dovesse essere qualcuno disposto a far crescere questo progetto, come sta succedendo ad esempio all'Atalanta, vedremo". Nuovi scenari con il nuovo stadio? "Concentriamoci sul presente", la sua secca risposta. (ANSA).