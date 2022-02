Ucraina, De Zerbi: "Mai felici finché non sarà libera"

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Siamo quasi tornati a casa, siamo contenti, perché torniamo nel nostro Paese ad abbracciare le nostre famiglie, ma non saremo mai felici finché i nostri calciatori ucraini, i nostri amici ucraini, e tutto il popolo ucraino, che è un popolo orgoglioso, sarà libero come noi. Stop alla guerra, subito". E' il videomessaggio pubblicato su Instragram da Roberto De Zerbi, circondato dai componenti del proprio staff tecnico dello Shakhtar Donetsk. De Zerbi e lo staff hanno lasciato l'Ucraina ieri e sono rientrati in Italia oggi . (ANSA).