Song nuovo ct Camerun, lo ordina Presidente Biya

(ANSA) - YAOUNDE, 28 FEB - L'ex difensore del Liverpool Rigobert Song, 4 presenze nella Salernitana prima di trasferirsi ai Reds, è il nuovo commissario tecnico della nazionale del Camerun. Prende il posto del portoghese Toni Conceicao.

L'annuncio è stato dato dal ministro dello Sport, Narcisse Mouelle Kombi, che ha precisato come il cambio di panchina sia avvenuto su ordine del Presidente della nazione Paul Biya, in carica dal 1982 e al quale è anche intitolato lo stadio della capitale Yaoundé.

Il Presidente non ha nascosto l'irritazione per la mancata conquista della Coppa d'Africa, che il Camerun ha ospitato e che si è conclusa lo scorso 6 febbraio con la vittoria del Senegal.

Ecco allora che "su esplicita indicazione del Presidente della Repubblica - le parole del ministro Kombi - il tecnico della squadra nazionale, il signor Antonio Conceicao, è stato rimpiazzato da Rigobert Song. La federazione calcio è invitata a rendere operative al più presto queste direttive che vengono dall'alto". (ANSA).