Nessun rinvio 30/o turno, la programmazione tv

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Lega ha stabilito gli anticipi, i posticipi e la programmazione tv della 29/a e 30/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Il derby di Roma sarà giocato domenica 20 marzo alle ore 18. Niente rinvio del 30/o turno, dunque, per il Playoff di qualificazione ai Mondiali della Nazionale. Il ct Roberto Mancini, pertanto, avrà a disposizione solo tre giorni per preparare la partita di qualificazione per Qatar 2022. Gli azzurri saaranno in campo il 24 marzo contro la Macedonia del Nord, a Palermo, per il primo spareggio.

Il programma: - 29/a giornata: 12/3 sabato (15) : Salernitana-Sassuolo Dazn 12/3 sabato (15) : Spezia-Cagliari Dazn 12/3 sabato (18) : Sampdoria-Juventus Dazn 12/3 sabato (20,45): Milan-Empoli Dazn/Sky 13/3 domenica (12,30): Fiorentina-Bologna Dazn/Sky 13/3 domenica (15) : Verona-Napoli Dazn 13/3 domenica (18) : Atalanta-Genoa Dazn 13/3 domenica (18) : Udinese-Roma Dazn 13/3 domenica (20,45): Torino-Inter Dazn 14/3 lunedì (20,45): Lazio-Venezia Dazn/Sky - 30/a giornata: 18/3 venerdì (18,45): Sassuolo-Spezia Dazn 18/3 venerdì (21) : Genoa-Torino Dazn/Sky 19/3 sabato (15) : Napoli-Udinese Dazn 19/3 sabato (18) : Inter-Fiorentina Dazn 19/3 sabato (20,45): Cagliari-Milan Dazn/Sky 20/3 domenica (12,30): Venezia-Sampdoria Dazn/Sky 20/3 domenica (15) : Empoli-Verona Dazn 20/3 domenica (15) : Juve-Salernitana Dazn 20/3 domenica (18) : Roma-Lazio Dazn 20/3 domenica (20,45): Bologna-Atalanta Dazn. (ANSA).