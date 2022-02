Calcio: Roma;risolto contratto De Sanctis, 'è ora di uscire'

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "L'AS Roma e Morgan De Sanctis comunicano di aver risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro", è quanto si legge nella nota ufficiale emessa questo pomeriggio dal club giallorosso. "Desidero ringraziare Morgan per il prezioso contributo che ha dato al Club e gli auguro le migliori fortune per il futuro dal punto di vista umano e lavorativo - ha dichiarato il General Manager dell'area sportiva dell'AS Roma, Tiago Pinto -. Sono certo che la Roma continuerà a beneficiare del lavoro impostato da Morgan nei propri ambiti di competenza".

Nel comunicato anche le parole di De Sanctis. "Ho ritenuto fosse giunto il momento di uscire dal Club, ma nel mio cuore la Roma occuperà sempre un posto speciale. Ho vissuto visceralmente la Roma sin dalla prima stagione da calciatore giallorosso e oggi voglio ringraziare tutti coloro che hanno accompagnato il mio percorso in Società, dentro e fuori dal campo".