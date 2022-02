Ucraina: Lewandowski, non giocare a Mosca è decisione giusta

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il capitano della Polonia Robert Lewandowski sostiene la decisione della sua federazione di non giocare la sfida contro la Russia a Mosca, valida per gli spareggi mondiali. "La decisione giusta! - il tweet di Lewandowski -Non posso immaginare di giocare una partita contro la Russia in una situazione in cui l'aggressione armata all'Ucraina continua. I calciatori e i tifosi russi non sono responsabili di tutto questo, ma non possiamo fingere che non stia succedendo nulla". (ANSA).