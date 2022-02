Liga: Real Madrid a tutto Benzema, Rayo Vallecano battuto

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il Real Madrid non si ferma nella Liga e vince anche nell'Estadio de Vallecas, alle porte della capitale, contro il Rayo Vallecano. Basta un gol di Karim Benzema (38' st) per regalare i 3 punti a Carlo Ancelotti che adesso guida la classifica con 60 punti dopo 26 giornate.

Il Siviglia è rimasto invece fermo a -9, perché sarà in campo domani, ore 16,15, per affrontare nella stracittdina della capitale andalusa il Betis. Anche l'altra formazione madrilena, l'Atletico, ha vinto (2-0): i 'colchoneros' di Diego Simeone si sono imposti in casa sul Celta Vigo, grazie alle reti di Lodi (36' pt e 15' st).

Il Barcellona sarà in campo domani sera, al Camp Nou, alle ore 21, contro l'Athletic Bilbao. (ANSA).