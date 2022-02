Francia: il PSG ribalta il St.Etienne, doppietta di Mbappé

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Un altro passo verso la riconquista del titolo di Francia: lo ha compiuto il Paris Saint-Germain che questa sera ha battuto in casa per 3-1 il Saint-Etienne grazie alle reti di Kylian Mbappé (42' pt e 2' st) e Pereira (7' st), che hanno ribaltato il vantaggio ospite firmato dopo 16' di Bouanga. Per la squadra di Mauricio Pochettino adesso i punti in classifica sono 62, contro i 46 del Nizza - che oggi è stato fermato sullo 0-0 allo Stade de la Meinau di Strasburgo - e del Marsiglia, che giocherà invece domani alle ore 17,05 sul campo del Troyes. (ANSA).