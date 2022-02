Eriksen è tornato, 'sono un uomo felice'

"Se togliamo il risultato (0-2 ndr), sono un uomo felice. Essere tornato in campo è una sensazione meravigliosa". Così, dai microfoni di Sky Sports Uk, Christian Eriksen ha commentato il proprio ritorno sul terreno di gioco, con la maglia del Brentford, a quasi nove mesi dall'arresto cardiaco che ebbe durante Danimarca-Finlandia degli ultimi Europei. "Mister Frank non mi ha detto molto quando sono entrato in campo - le parole del danese -. Ho parlato con lui ogni giorno nelle ultime settimane. Mi ha solo detto buona fortuna e goditi la partita. E' stato tutto molto speciale".

Sulla partita, sconfitta contro il Newcastle, che ha segnato il suo ritorno in campo, e in Premier League dove aveva già giocato nel Tottenham, Eriksen ha detto che "nessuno avrebbe previsto che saremmo rimasti in dieci uomini così presto. I ragazzi hanno fatto quello che potevano. Alla fine è stata una bella lotta". Eriksen si è poi soffermato sul Brentford, società che lo ha accolto dopo l'addio con l'Inter, provocato dalle regole italiane che non permettono a uno sportivo di praticare attività agonistica con un defibrillatore impiantato. "Il club si è preso cura di me fin dal primo giorno - ha detto l'ex interista -,e oggi sono tutti qui: la mia famiglia, i miei genitori, i miei figli, mia suocera e alcuni medici che mi hanno aiutato". Poi sui suoi obiettivi per il resto della stagione: "Riprendere il ritmo, quella sensazione di calcio, per aiutare il Brentford a rimanere in Premier League".