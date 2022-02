Calcio, Serie A: Sassuolo-Fiorentina 2-1

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Sassuolo batte Fiorentina 2-1 (1-0) nel terzo anticipo odierno della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I gol: nel primo tempo per gli emiliani Junior Traoré al 19'; nel secondo tempo per i viola Arthur Cabral al 43' e per i padroni di casa Defrel al 49'. (ANSA).