Pioli, fallo di mano evidente è errore grave

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "Non è dubbio, è fallo di mano evidente. Il giocatore dell'Udinese fa gol di mano. Che non l'abbia visto il VAR è difficile, è un errore grave che ha deciso il risultato. Il VAR c'è per evitare questi errori. Non va bene. Noi pensiamo a migliorare ma siamo stati penalizzati più di una volta": lo dice a Dazn il tecnico del Milan Stefano Pioli, commentando il gol dubbio del pari realizzato da Udogie nella sfida con l'Udinese. "Non abbiamo fatto una prestazione eccezionale ma era un gol da annullare. Non si possono giocare 45 minuti di gioco effettivo. La responsabilità - spiega Pioli - è di chi dirige la gara". (ANSA).