Coppa Italia, abolita norma su gol doppio in trasferta

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Niente più regola del gol doppio in trasferta anche in Coppa Italia. Dopo la modifica della norma nelle competizioni europee, si adeguerà anche il torneo italiano dalla prossima staigone. Il vicepresidente di Lega Luca Percassi, in avvio di assemblea, ha infatti informato i club della modifica decisa nell'ultimo Consiglio di Lega riguardo "la modifica della regola del gol doppio in trasferta, abolita, in uniformità con quanto già avviene nelle Coppe europee, dalla Coppa Italia 2022/2023". (ANSA).