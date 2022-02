Calcio: Inzaghi, all'Inter non esiste un problema attaccanti

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Penso che si sia detto tanto in questi ultimi giorni. L'Inter è il miglior attacco della serie A, non esiste un problema attaccanti. La preoccupazione sale quando non si riesce a creare, ma col Sassuolo abbiamo tirato in porta 20 volte, con 8 occasioni limpide. Torneremo presto a segnare": lo dice il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro il Genoa.

L'astinenza dal gol di Lautaro Martinez fa discutere, ma nelle ultime uscite dei nerazzurri anche la difesa è stata meno efficace. Ultimamente "subiamo più gol perché nella parte centrale del campionato - spiega Inzaghi - siamo stati meno vulnerabili e probabilmente più freschi mentalmente. Dobbiamo difendere meglio, concretizzare e difendere meglio". (ANSA).